الرئيس السيسى: كل ما تفعله الدولة من أجل أولاد مصر وأحفادهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن كل ما تفعله الدولة المصرية من مشروعات وتطوير من أجل أولاد مصر وأحفادهم.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة له في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس: "إذا كنا نريد الاستفادة من موقعنا الجغرافي الموجود على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية بيشيل 12 أو 13% من التجارة العالمية فلا بد أن نعمل لكن مينفعش نفضل ساكتين".

وأردف: "أنا لا أتهم أي حد لكن لما جت الفرصة بنعمل".

كما علّق الرئيس السيسي على افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض قائلًا: "الصورة يجب أن تصل للمهتم وهذا هو المستقبل".

وتابع الرئيس السيسي: "المسار الذي كنا نسير فيه على مدار 25 عامًا هو مسار جيد لكن فيه حاجات ممكن تكون أفضل من كده".