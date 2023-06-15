الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة يوافق على 6 مشروعات خدمية بالأحياء

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة اللواء أحمد راشد، على عدد من الطلبات لإقامة عدد من المشروعات الخدمية بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة لأغراض النفع العام.
وجرى الموافقة على ٦ مشروعات خدمية لمواطني جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعجوزة وأطفيح ومنشاة القناطر . 
وشملت المشروعات التي تم الموافقة عليها تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بشارع 6 أكتوبر بساقية مكى بحى جنوب الجيزة لإنشاء مكتب بريد لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالى المنطقة . 
بالإضافة إلى قبول تبرع بقطعة أرض لإنشاء مدرسة إعدادى بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور لزيادة أعداد الفصول المدرسية المتاحة فى إطار خطة المحافظة لتفتيت الكثافات الطلابية وإستيعاب أكبر عدد منهم.
وفي إطار دعم المشروعات الحرفية والتراثية ومشروعات المرأة المعيلة وخدمة وتنمية المجتمع، وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص الدور الأرضى بمبنى دار الشروق بكفر حلاوة بمدينة أطفيح لإقامة مشروع مشاغل و وحدات إنتاجية مستدامة للسيدات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة .
كما تم الموافقة على تخصيص مبنى بحيازة الوحدة المحلية بكفر حجازى بأم دينار التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر لإقامة مركز استدامة لتمكين المرأة الريفية وتوطين الحرف التراثية والمنسوجات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.
كما وافق محافظ الجيزة على تجديد تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بنطاق حى العجوزة لإقامة مشروع مركز تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وكذا الموافقة على تجديد قرار التخصيص الخاص بمكتبة خالد بن الوليد العامة بميدان الكيت كات لتوفير عدد من الخدمات الإجتماعية والثقافية وإستيعاب طاقات الشباب من أهالى تلك المناطق والمترددين عليها.

أطفيح منشأة القناطر محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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