في عيد ميلاد صلاح.. أخلاق ورياضة وزوج وأب مثالي هكذا هو الملك

بمنشور يحمل رقم الـ31 وعبارة عيد ميلاد سعيد احتفل النجم المصري الملك محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده عبر موقع الصور الشهير"انستجرام"، وعلى الفور أنهالت التعليقات من كافة محبيه ومعجبينه بالتهنئة متمنين له العمر المديد والتفوق الدائم.

"الدستور" ترصد بشكل مختلف خلال السطور التالية "لايف ستايل" الملك محمد صلاح ومعلومات يغفل عنها الكثير تعبيرًا منا عن حبنا للفرعون المصري محمد صلاح.

أب مثالي

"مكة وكيان" تميمتى الحظ لمحمد صلاح فرزقه الله بمكة مولودته الأولى في 2014 والثانية في 2020 وكان دائم الظهور معهم سواء بالملعب أو من خلال نشر الصور معًا والفيديوهات، فمن بين اللقطات العفوية التي ظهرت نشر فيديو مع كيان خلال تواجده في ختام مباريات الريدز في الموسم الحالي على ملعب آنفليد أمام أستون فيلا، حيث ظهر يداعب ابنته حيث تم نشره بواسطة الحساب الرسمي لشبكة "بي إن سبورتس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتم التعليق " محمد صلاح وابنته.. من انتصر في لعبة شد الشعر؟".

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أما ابنته مكة الابنة البكرية لصلاح هي "حبيبة أبوها" فيتشاركوا سويًا في نشر الفيديوهات والصور التى توضح قرب العلاقة بينهما فصلاح على الرغم من المشاغل والمباريات طوال الوقت إلا أنه لم يغفل أن يشارك زوجته في تربية بناته والحفاظ على العلاقة المرحة معهن، نشر النجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وتتنوع مقاطع الفيديو بينهما ما بين المرح وما بين الكشف عن موهبتهن فشارك صلاح مقطع فيديو لابنته "مكة" وبجوراها شقيقتها كيان أثناء لعبها على آلة "الاورج"، وذلك عبر حسابه على "انستجرام".

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الزوج المثالي من الدرجة الأولى

ولماجي في قلب صلاح تقدير خاص حيث شهدت العديد من المواقف تقديره وحبه لها فمن بين هذه المواقف استلام جائزة "القدم الذهبية" بدلًا منه في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، مما آثار العديد من التفاعل من جانب الكثير عن تقديره لمجهوداتها معه، وذلك في نهاية عام 2021.

كما يتعمد وجودها معه في لحظاته المهمة، وأن تشاركه أهم المباريات والمناسبات.

ابن الغربية البار بأهله

ما بين الضحكات والرقصات وحضور عائلي مبهج أحتفل النجم محمد صلاح بزفاف شقيقه نصر صلاح في نوفمبر 2020، وكانت كافة الصور مليئة بالبهجة والروح العائلية التي تجمعهم الأشقاء مع الوالد والوالدة، ويحرص صلاح على تهنئة والدته بعيد الأم حيث نشر مجموعة من الصور التى تجمعه مع والديه في عيد الأم الماضي.

كما يحرص عند تواجده في مصر على حضور الحفلات الخيرية، ولم ينس صلاح قريته وبلدته نجريج حيث بني بها معهد ديني، وتم تجهيز مستشفى بسيون المركزي، بالإضافة لمؤسسة صلاح الخيرية فأثبت بشكل عملي أنه يجمع ما بين الرياضة والأخلاق وفعل الخيرات إنه "موصلاح" .

صلاح نباتي .. والكشري هو طبقه المفضل

"الكشري" يعتبر طبق صلاح المفضل فهو يحتوي على مجموعة من الكربوهيدرات كما أنه يحرص على زيارة المطاعم المحلية التى تقدم الفلافل.

ووفقًا لما تم نشره عبر موقع " vigourfact" يعتمد محمد صلاح النظام النباتي في حالة التعافي من الكسور والاضطرابات يجده جيد عندما يكون في الحالات السابقة، ويحرص على وجبة الإفطار الصحية التى تتكون من كوب الحليب الخضروات والقمح الكامل، وعادة ما يكون العشاء خفيف قبل الساعة الثامنة مساءًا.

حاصد الألقاب

يعتبر محمد صلاح صاحب برج الجوزاء حاصد وصائد للألقاب فمن بين الألقاب التى حصل عليها جائزة أفضل لاعب في أفريقيا من الكاف مرتين متتاليتين عامي 2017 -2018 ، كما حصل على أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"عام 2018 -2017.

كما حصد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي لأفصل هداف في الدوري الإنجليزي 2018/2019، جائزة بوشكاش من الفيفا لأجمل هدف في العالم عام 2018.

وغيرها من الألقاب التى تعتبر فخر للعرب والمصريين أجمع، ويهنأ المصريين بل والعالم أجمع صلاح بعيد ميلاده الـ 31.