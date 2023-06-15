الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات "سكن كل المصريين" فى "ناصر الجديدة" بأسيوط

وزير الإسكان
وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة "ناصر الجديدة" بأسيوط. 

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لموقف تنفيذ الوحدات، والتأكد من البرامج الزمنية للتنفيذ، وكذا جودة التنفيذ، مع الالتزام بالانتهاء من المبانى الخدمية، حتى يستفيد بها أصحاب الوحدات السكنية. 

وقال المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، إنه قام وأعضاء وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان ومسئولو جهاز المدينة وشركات المقاولات المنفذة، بتفقد الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمحور الإسكان المتوسط، ضمن مشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط".

وتجول رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، ومسئولو وحدة الدعم الفنى، بموقع تنفيذ الوحدات السكنية (15 عمارة - 360 وحدة - بنسبة إنجاز 60%، بجانب أعمال الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام) بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين - محور الإسكان المتوسط، نموذج (100 - 110 - 120) م2، بمنطقة الحي الثالث، بالمدينة، حيث تم التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، والالتزام بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الواجهات، كما تم التأكيد على ضرورة الانتهاء بالمبانى الخدمية مع انتهاء تشطيب الوحدات. 

تجدر الإشارة إلى أن مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، هي إحدى مدن الجيل الرابع، وتم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم (78) لسنة 2017، على مساحة 6006.2 فدان، وتقع غرب النيل أعلى هضبة أسيوط الغربية، على الطريق الصحراوي الغربي، وتبعد 4 كم عن مطار أسيوط الدولي، و14 كم عن مدينة أسيوط، وترتفع المدينة 180 متراً عن مستوى مدينة أسيوط الأم، مما يوفر المناخ الصحي والهواء النقي لساكنيها، ومن المتوقع أن تستوعب المدينة، نحو 345 ألف نسمة، ويتضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة، مناطق سكنية تشمل الخدمات التعليمية والترفيهية والدينية والصحية، بجانب منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقع فى أقصى جنوب المدينة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية تقع فى الجزء الشمالى من المدينة وتقدر مساحتها بـ1500 فدان.

أعضاء وحدة الدعم الفني الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان المتوسط الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الصحراوي الغربي الطريق الصحراوي الغربي المبادرة الرئاسية المجتمعات العمرانية سكن كل المصريين غرب اسيوط غرب النيل

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