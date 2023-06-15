الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": استحداث وحدات للسلامة الدوائية واقتصاديات الدواء بمنشآت الوزارة

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنشاء وحدات السلامة الدوائية واقتصاديات الدواء بالجهات التابعة للوزارة، بهدف الاستخدام الأمثل والرشيد للدواء وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمريض.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالعمل على تطوير كافة الخدمات الصيدلية، في ضوء تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير المنظومة الصيدلية بالوزارة، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استحداث وحدة السلامة الدوائية، بجميع قطاعات وهيئات ومستشفيات ومراكز وزارة الصحة، يمثل خطوة مهمة في تفعيل ممارسات التتبع الدوائي لضمان مأمونية الدواء، ووضع آليات للحد من مخاطر الاستخدام غير السليم، في سبيل تأسيس نظام متكامل للاستخدام الآمن للأدوية في المنشأة الصحية، وتطوير وتنفيذ استراتيجيات منع الأخطاء الدوائية والآثار العكسية بشكل استباقي والرصد والإبلاغ حال حدوثها.

وأشار عبدالغفار إلى مخاطبة جميع الجهات المعنية بالوزارة لاستحداث تلك الوحدات واختيار القائمين عليها، هذا وقد تم  التدريب بدء التدريب للمجموعة الأولى على اقتصاديات الدواء كما سيتم التنسيق للتدريب على اليقظة الصيدلية على مراحل  مع كافة القطاعات والجهات التابعة للوزارة بشأن تدريب فرق العمل.

من جهتها، قالت الدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن استحداث وحدة اقتصاديات الدواء بكل مديرية وقطاع وهيئة تابعة لوزارة الصحة، يساهم في الاستخدام الأمثل للدواء.

وتابعت يونس أنه سيتم ربط وحدات السلامة الدوائية ووحدات اقتصاديات الدواء مركزياً، بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، لتفعيل متطلبات جودة خدمات الرعاية الصيدلية، وفقاً للمعايير العالمية وضمن رؤية الدولة المصرية للرعاية الصحية والصيدلية الخضراء والمستدامة.

وزارة الصحة والسكان حدات السلامة الدوائية اقتصاديات الدواء الخدمات العلاجية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

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