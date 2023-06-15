أمين مساعد "الإسكان بمستقبل وطن": الحوار الوطني يبحث سبل الخروج من الأزمات الاقتصادية

قال محمد حمدي رزق أمين مساعد لجنة الإسكان بحزب مستقبل وطن، أن تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تواجهها العالم أجمع، كانت من أهم المحاور النقاشية لبحث سبل مواجهتها وطرق الخروج منها.

وأضاف أمين لجنة الإسكان لـ "الدستور"، أن هناك خطوات لابد من تنفيذها في الوقت الحالي منها تقليل الانفاق الحكومي، وزيادة مصادر النقل الأجنبي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من 30٪ الى 70٪ على الأقل وذلك لكونه اكثر قدره على الإدارة، لتكون كل تلك الخطوات تعود بالأثر الإيجابي لصالح الوطن والمواطن المصري.

جاء ذلك ضمن فعاليات لجنة الزراعة المقررة في اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، لتطرح عديد من المناقشات حول مستقبل القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية.

وتتناول اللجنة، دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مخفضة لتوفير كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بالأسواق لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى دور الدولة في دعم الزراعة من خلال توفير قروض ميسرة للفلاحين بأسعار مدعمة، كما تضمنت عودة الدورة الزراعية والإرشاد الزراعي بشكل أكبر، وأولويات الاستثمارات العامة ودور الدولة فى توفير مستلزمات الزراعية.

وتناولت اللجنة الزراعية مناقشه هيكلة التعليم الزراعي ومناسبة لسوق العمل"، لإنتاج توصيات فعالية ويتم اعتماده بصفة تشريعية.