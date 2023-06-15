الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الإنجيلية" تنعى الأب هنري بولاد اليسوعي: مؤمن بخدمة المجتمع وصاحب تاريخ من العطاء

الاب هنري اليسوعي
الاب هنري اليسوعي

نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الأب هنري بولاد اليسوعي، والذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، مؤسس كاريتاس مصر، الخادم الأمين، صاحب تاريخ طويل من العطاء الفكري، وإيمان حقيقي حقيقي بخدمة المجتمع.  

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في برقية جاء نصها "نشكر الله لأجل خدمته المميزة، ونصلي أن يمنح الرب العزاء للعائلة ومحبِّيه وجميع الرهبنة اليسوعية".

ويترأس كل من كلاديو لوراتي مطران الكنيسة اللاتينية، وجان ماري شامي مطران كنيسة الروم الملكيين، جنازة الاب هنري بولاد اليسوعي، في الساعة 11 من صباح اليوم الخميس 15 من يونيو الجاري، بكنيسة العائلة المقدسة بالفجالة ثم يشيع الجثمان لمدافن الرهبنة اليسوعية في المطرية، وتفتح الكنيسة المساحة لالقاء نظرة الوداع منذ الساعة العاشرة صباحا.

والأب هنري بولاد اليسوعي، أشهر الوعاظ ومؤلفي الكتب الكاثوليك في العصر الحالي، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية، حيث ولد في 28 أغسطس 1931، لأب مصري وأم إيطالية، وشغل مناصب تربويّة وإداريّة عدّة، كما انضم إلى الرهبان اليسوعيين الكاثوليك في مصر، وله الجنسية المصرية واللبنانية والسورية والمجرية.

 كان مؤسساً لجمعية الكاريتاس الكاثوليكية الخيرية في مصر وفلسطين، وله خبرة واسعة في الرياضات الروحيّة والمحاضرات الدينيّة والثقافيّة، وصدر له العديد من الكتب في اللاهوت والفكر والتصوّف المسيحيّ، نقل بعضها إلى اللغات الأوروبية، كما يشغل منصب مدير مدرسة “سان مارك”، ورحل عن عمر يناهز 91 عاما.

الإنجيليه البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمص البط الأساقفة الكاثوليك بمص الأساقفة البطريرك إبراهيم إ

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