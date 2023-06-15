الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أعراض وطريقة العلاج من "حمى القش"

حمى القش
حمى القش

"حمى القش" هي حالة حساسية شائعة يصيب ما يصل إلى 1 من كل 5 أشخاص في مرحلة ما من حياتهم. وستشعر بأعراض حمى القش إذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه حبوب اللقاح.

حبوب اللقاح عبارة عن مسحوق ناعم تفرزه النباتات كجزء من دورة تكاثرها يحتوي على بروتينات يمكن أن تتسبب في تورم الأنف والعينين والحلق والجيوب الأنفية وتهيجها والتهابها.

يمكن أن يكون لديك حساسية تجاه:

لقاح الشجر الذي يتم إطلاقه خلال فصل الربيع
حبوب لقاح العشب تم إطلاقها خلال نهاية الربيع وبداية الصيف
لقاح الأعشاب صدر أواخر الخريف
يجد الكثير من الناس أن أعراضهم تتحسن مع تقدمهم في السن.

أعراض
تشمل أعراض حمى القش ما يلي:

العطس المتكرر
سيلان أو انسداد الأنف
حكة أو احمرار أو دموع في العين ( التهاب الملتحمة التحسسي ) 
حكة في الحلق والفم والأنف والأذنين
السعال الناجم عن التنقيط الأنفي الخلفي (المخاط يسيل من الحلق من مؤخرة الأنف)

الأعراض الأقل شيوعا قد تواجه أيضًا:

فقدان حاسة الشم 
ألم في الوجه (ناتج عن انسداد الجيوب الأنفية).
الصداع
ألم الأذن
التعب والإرهاق
إذا كنت مصابًا بالربو فقد تسوء أعراض الربو عند إصابتك بحمى القش.

علاج
لا يوجد علاج حاليًا لحمى القش، لكن يمكن لمعظم الناس تخفيف الأعراض، الطريقة الأكثر فعالية للسيطرة على حمى القش هي تجنب التعرض لحبوب اللقاح، ومع ذلك من الصعب جدًا تجنب حبوب اللقاح خاصة خلال أشهر الصيف.

تشمل خيارات علاج حمى القش ما يلي:

مضادات الهيستامين التي تساعد على منع الحساسية
الستيرويدات القشرية (المنشطات) التي تساعد على تقليل الالتهاب والتورم.

من يصاب بحمى القش 

يمكن أن تصاب بحمى القش في أي عمر، لكنها تبدأ عادة في الطفولة أو خلال سنوات المراهقة، إنه أكثر شيوعًا عند الأولاد منه لدى الفتيات، في البالغين يتأثر الرجال والنساء بشكل متساوٍ.

أنت أكثر عرضة للإصابة بحمى القش إذا كان لديك تاريخ عائلي من الحساسية وخاصة الربو أو الأكزيما.

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