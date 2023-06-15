الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل صينى: اعتبار ألمانيا الصين عدوًا لها من الحملات الغربية المعروفة بـ"صينوفوبيا"

إلهام لي كاتب ومحلل
إلهام لي كاتب ومحلل سياسي صيني

قال إلهام لي، كاتب ومحلل سياسي صيني، إن استراتيجية الأمن القومي الألماني حسب التغيرات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة ليست مفاجئة.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه كان يوجد تعاون بين الصين وألمانيا في الاقتصاد لكن الحكومة الألمانية تعتزم فرض ضغوط على الجانب الصيني فيما يتعلق بحقوق الإنسان وكذلك قضية تايوان.

وأشار إلى أنه خلال زيارة أولاف شولتس، مستشار ألمانيا، للصين في نهاية العام الماضي، قال إن المانيا تريد تحسين علاقتها مع الصين خاصة التبادل التجاري لكن بعد عودته الموقف الألماني تجاه الصين تغير بشكل كبير.

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتنافسون على قيادة أوروبا

وتابع، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بعد حادثة البريكست هذه الثلاث تتنافس على دور القيادة في أوروبا خاصة بعد الأزمة الاوكرانية ، كما أنه يوجد تنافس في توفير الأسلحة لأوكرانيا 

وأكد أن اعتبار ألمانيا الصين عدو لها يعتبر حالة من الحملات الغربية فيما يسمى "صينوفوبيا".

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