الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزة الزفتاوي: إضراب الأطباء في بريطانيا للمرة الثالثة رفضا لمفاوضات الحكومة

عزة الزفتاوي
عزة الزفتاوي

قالت الكاتبة والمحللة السياسية عزة الزفتاوي، إن بريطانيا اليوم شهدت الإضراب الثالث الذي يقوم به الأطباء المبتدئين، والذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، وذلك رفضًا للمفاوضات التي قدمتها الحكومة البريطانية والتي وصفوها بالضعيفة.

وأضافت الزفتاوي خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هؤلاء الأطباء يشكلون نصف الأطباء العاملين بالمستفيات وهم الشباب الذين تخرجوا حديثًا او الذين يعملون منذ 8 سنوات ويريدون رفع الأجور لتواكب رفع الأسعار وغلاء المعيشة لأن الأجور التي كانوا يحصلون عليها في 2018 تقصلت بنسبة 25%.

نقابة الأطباء يطالبون بزيادة الأجور بنسبة 35% 

وأوضحت أن نقابة الأطباء يطالبون بزيادة الأجور بنسبة 35% وهو الذي رفضته الحكومة البريطانية والتي تقدمت بعرض بزيادة 5%، وتم رفضه وقالوا إنهم سيستمرون بهذا الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم. 

وتابعت أن ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا، يرى أن تلبية طلبات 120 قطاع من القطاعات العامة والتي أعلنت عن اضرابات منذ نوفمبر الماضي وربما تستمر حتى نهاية العام ستؤدي لارتفاع نسبة التضخم، مؤكدة أن الحل الذي وضعته حكومة سوناك لا يتناسب مع السقف الذي وضعه المضربين من الأطباء.

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