الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكابتن

جماهير بلدية المحلة يواصلون الاحتفال مع الفريق بصعوده للدورى الممتاز

احتفالات بلدية المحلة
احتفالات بلدية المحلة

تواصل جماهير بلدية المحلة الاحتفال بعودة فريقها للدوري الممتاز بعد غياب، منذ أن أُطلقت صافرة نهاية مباراة بلدية المحلة مع دكرنس بفوز عريض للفريق برباعية نظيفة، حيث احتقان الجماهير مع نهاية الشوط الأول، وانتظرت الجماهير الفريق على مدخل مركز المحلة على الحدود مع الدقهلية وكفر الشيخ.

وبدأت الاحتفالات بالفريق منذ نهاية المباراة داخل مدينة المحلة، وفتح مجلس إدارة نادي بلدية المحلة الرياضي، بالمحلة الكبري، أبواب استاد كرة القدم أمام الجماهير للاحتفال بالإنجاز الذي حققه الفريق بالصعود للدوري الممتاز، بعد فوزه على منافسه دكرنس في عقر داره، وذلك بعد غياب طال لمدة 15 عامًا، ليعود فريق بلدية المحلة تحت القيادة الفنية لـ أحمد عبدالرءوف، للدوري الممتاز بعد فوزه على دكرنس بـ4 أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب دكرنس في الأسبوع الثلاثين والأخير للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني  الممتاز "ب".

وبلدية المحلة تصدر المجموعة الثالثة بجدارة برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن طنطا الذي فاز على المنصورة 2-1 وست نقاط عن دكرنس، وفي نفس الوقت اكتفى طنطا ودكرنس بالتأهل لدوري المحترفين مع أبوقير للأسمدة وجمهورية شبين.

وأكد حمادة علوي، مدير الكرة، أن النادي فتح أبوابه لاستقبال المهنئيين من جماهير بلدية المحلة، في مظاهرة حب وفرح لاستقبال اللاعبين والجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة العائدين عقب نهاية المباراة وخطف بطاقة التأهل للعب بين الكبار في الدوري الممتاز، وسط سعادة بالغة للجميع.

وعززت مديرية أمن الغربية، قواتها بتعزيزات مشددة لمنع حدوث أي تجاوز وتمركزت القوات في  أمام أبواب النادي حتي يتثني للجماهير الاحتفال  وأعضاء الجمعية العمومية الاحتفال مع اللاعبين.

وحسم البلدية الأمور مبكرًا عندما سجل وحيد محسن الهدف الأول في الدقيقة 18، وأضاف عبدالرحمن جمال الهدف الثاني في الدقيقة 24، وقبل أن يطلق الحكم الدولي محمد الحنفي صافرة نهاية الشوط الأول سجل إسلام سمير الهدف الثالث، والشوط الثاني كان هادئا بعد حسم الأمور ونجح وحيد محسن في تسجيل هدفه الثاني، وهدف البلدية الرابع في الدقيقة 61 ليرفع رصيده إلى 12 هدفا هذا الموسم.

ومع نهاية اللقاء، تحول ملعب دكرنس إلى مسرح لاحتفالات الجهاز الفني ولاعبي بلدية المحلة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حرصوا على مساندة الفريق، وقام اللاعبون بحمل مدربهم أحمد عبدالرءوف على الأعناق واستمرت الاحتفالات طوال الطريق من دكرنس إلى مدينة المحلة.

احتفالات بلدية المحلة
احتفالات بلدية المحلة
احتفالات بلدية المحلة
احتفالات بلدية المحلة
احتفالات بلدية المحلة
احتفالات بلدية المحلة
احتفالات بلدية المحلة
احتفالات بلدية المحلة
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