الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة الناس| ربيع الأزهرى: ابن خلدون نموذج عاش فى وجدان الأمة (فيديو)

الشيخ أحمد ربيع الأزهرى
الشيخ أحمد ربيع الأزهرى

قال الشيخ أحمد ربيع الأزهري، من علماء الأزهر وأئمة الأوقاف، إن ابن خلدون هو نموذج عاش في وجدان وذاكرة الأمة لأنه أبدع في النظر والتحقيق والتاريخ، مؤكدًا أنه أطلق على التاريخ لفظ الفن الذي له قواعد وضوابط، حتى قيل إنه وضع قواعد لعلم التأريخ. 

وأضاف الأزهري، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن كتاب المقدمة لابن خلدون الذي يعد مقدمة لكتابه تاريخ ابن خلدون يبرز عقلية هذا الرجل، فهو تكلم وأرّخ وكتب وهو بين عينيه الزمان والمكان والإنسان وفقه البناء والعمران، مؤكدًا أن ابن خلدون يعد المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع وفقه العمران.

 وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس مع الناس ابن خلدون وجدان الأمة علم التاريخ

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