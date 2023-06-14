الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجيل: حديث الرئيس بالمؤتمر الوطنى للشباب اتسم بالصراحة والشفافية

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، اتسم بالشفافية والمصداقية في عرض المشكلات والعقبات وأسباب الأزمة الاقتصادية الراهنة بكل وضوح وصراحة، مشيرًا إلى أن الحزب كان قد أشار إلى ضرورة العمل والجد والاجتهاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوجيه الدعم الكامل للصناعة والزراعة باعتبارها سلاحًا قويًا لتقوية مفاصل الدولة ودعم الاقتصاد القومي.

ولفت الشهابي، في تصريحات خاصة، إلى أن الرئيس كان حريصًا على مصارحة المصريين والتأكيد على أن الدولة المصرية تحتاج مزيدًا من الوقت للنهوض وتلاشي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة، وذلك بالعمل والتكاتف من أجل وضع الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف دعم موارد الدولة والعمل على تقليل حجم الاستيراد من الخارج وتوجيه الاهتمام للمنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد ضرورة التوسع في إدخال التكنولوجيا الزراعية بهدف زيادة معدلات التوسع الأفقي في المساحات المزروعة والتوسع الرأسي بزيادة إنتاجية المساحات المزروعة وأيضًا زيادة حوافز الفلاحين المزارعين وربط زيادة الحافز بزيادة معدلات الإنتاجية، مما يصب في النهاية نحو دفع عجلة الاقتصاد المصري.

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