الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نورهان الشيخ: التفوق الروسى يُثير المخاوف الأمريكية من تراجع مبيعات السلاح

نورهان الشيخ أستاذ
نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية

قالت نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة أول من صنعت قذائف اليورانيوم المخضب، في السبعينيات، وكان يطلق عليها قاتل الدبابات، لأنها لا تحدث عطلًا في الدبابة فقط ولكنها تدمرها تمامًا.

وأضافت "الشيخ" خلال مداخلة عبر"سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجانب الروسي متفوق في حرب الدبابات وبالتالي فإن الدعم الأمريكي البريطاني لأوكرانيا بهذا النوع من القذائف، يهدف لإحداث تفوق للجانب الأوكراني ولحماية الدبابات البريطانية لتحسين الصورة عن السلاح الغربي.

مخاوف أمريكية من تراجع مبيعات السلاح 

وأشارت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مشاهد الدبابات المحطمة، لها تأثير سلبي كبير على نسب مبيعات السلاح الغربي بشكل عام، وهو الأمر الذي يثبت تفوق السلاح الروسي، وهو ما يصعب على الغرب تقبله. 

وتابعت أن الامر الثاني أن ما تحصل عليه روسيا من غنائم من الدبابات الأمريكية والبريطانية يمكنها من كشف التكنولوجيا ومعرفة أسرارها لمواجهتها ولتطوير السلاح الروسي وهذا أمر تخشاه الولايات المتحدة، لأن كل دول العالم تحاول الحفاظ على التكنولوجيا العسكرية وسريتها.

نورهان الشيخ قذائف اليورانيوم أمريكا سوق السلاح اوكراينا الجانب الروسي

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