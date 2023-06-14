منتخب غينيا يتقدم على مصر بهدف.. وصلاح يهدر فرصة التعادل

نجح منتخب غينيا في التقدم على منتخب مصر بهدف دون رد في الجولبة الخامسة من دور المجموعات من تصفيات أمم أفريقيا 2024.

وسجل شيروه جوراسي هدف التقدم لصالح غينيا في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد اختراق رائع من إيسياجا سيالا يسار منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية أرضية إلى سيهرو جيراسي الذي لم يجد صعوبة في تسديد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 28 أهدر محمد صلاح فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة من تريزيجيه تصدى لها الحارس إبراهيم كونيه وتهيأت أمام صلاح والمرمى خالي لكنه أطاح بها برعونة خارج المرمى.

غادر عمر مرموش جناح منتخب مصر، مباراة الفراعنة أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2024 بسبب الإصابة.

وتعرض مرموش لإصابة قوية بعد 7 دقائق من بداية المباراة، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة العاشرة.

وشارك محمود حسن تريزيجيه بديلاً لـ عمر مرموش الذي تعرض للإصابة.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام غينيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح