الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزى عن حديث الرئيس اليوم: صانع الحوار الوطنى هو ضامنه

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه وجد من الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كل المودة والجدية والشفافية، وذلك أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب. 

ضمانات الحوار الوطني 

وأكد المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن حديث الرئيس اليوم عن الحوار الوطني كان ردًا مباشرًا لجميع من شككوا في ضمانات الحوار الوطني، حيث يجب أن يفهم الجميع أن دعم الرئيس للحوار الوطني خير ضامن للحوار. 

تحضيرات الحوار الوطني 

وتابع: "منذ اليوم الأول في الحوار الوطني أخذ القائمون على الحوار الوطني الأمر بشكل جدي دون تهاون، حيث كانت فترة التحضير مليئة بالقواعد التي تضمن الموضوعية والحيادية في العرض والنقاش".

واستطرد: "الحوار الوطني أنتج حالة حراك سياسية واجتماعية، والفضل في هذا الحراك هو الرئيس عبدالفتاح السيسي".

محمود فوزي السيسي المؤتمر الوطنى للشباب الحوار الوطنى ضمانات الحوار الوطني

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