صحة الإسماعيلية تجري الكشف على 1124 حالة في قافلة طبية بقرية سرابيوم

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات، الأهالي قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، علي مدار يومي 12 و13 من شهر يونيه الجاري، في إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وإشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن مبادرة " حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه القافلة ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم الكشف الطبي في عيادة الباطنة علي 451 حالة، وعيادة الأطفال علي 326 حالة، وعيادة النساء والتوليد علي 81 حالة، وتنظيم الأسرة علي 45 حالة، والمسالك 93 حالة، والجراحة علي 89 حالة، والضغط والسكر 35 حالة، وأشعة 4 حالة.

وقال الدكتور علي حطب، إنه تم توقيع الكشف الطبي علي 1124 مواطناً بقرية سرابيوم وتم تقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية، عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة، لافتا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.