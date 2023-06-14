الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد التنسيق العام للمرحلة الثانوية.. القبول من 243 درجة

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التنسيق العام للمرحلة الثانوية بأنواعها "منتظم، ومنازل، وخدمات، وخاص"، للعام الدراسي 2023 - 2024  ومن المتوقع قبول 29 الف و480 طالب وطالبة بمختلف مدارس المحافظة ، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن درجة قبول الطلاب بالمرحلة الثانوية (انتظام)للعام الدراسي المقل، 2023، 2024 ،بمدن، وقرى المحافظة، تحددت ب243 درجة، والثانوي العام منازل بـ140درجة، والثانوي العام خاص بـ140 درجة، أما الثانوي عام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز عن 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازلياً وبناء على القرار الوزارة، قم 257 عام 2018.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه  المدارس بتشكل لجان التنسيق بها، وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوي بنوعيها علي أن تسجل الطلبات التي ترد إليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي مقدمة ايصال استلام بالملف المقدم بعد استيفائه ويجري تسجيله من خلال مسئول الاحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف التنسيق علي أن يتم تسليم هذه الكشوف إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

تنسيق الثانوية نتيجة طلاب التعليم كفر الشيخ

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