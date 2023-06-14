الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا: الإجراءات الحكومية تُساهم فى تضييق فجوة الانبعاثات بحلول 2030

المانيا
المانيا

قال مسئولون ألمان، اليوم الأربعاء، إن التدابير المناخية التي قدمتها الحكومة ستقرب البلاد من تحقيق أهدافها الوطنية لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030.

وقالت وزارة المناخ الألمانية، إن الإجراءات المعمول بها بالفعل والمقرر صدور تشريع بها قريبًا، تُساهم في تقليل الانبعاثات بنحو 900 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من 2022 إلى 2030.

وتبقى "فجوة انبعاثات" تبلغ حوالي 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ويجب سدها من خلال خطوات إضافية خلال السنوات المقبلة، ويرجع ذلك إلى استمرار الانبعاثات في قطاع النقل.

وتهدف ألمانيا إلى خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 65٪ عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، كما أن الهدف لعام 2040 هو خفض بنسبة 88٪ على الطريق إلى "الصفر الصافي" للانبعاثات بحلول عام 2045.

وتعد الزيادة الحادة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة والإعانات المقدمة للصناعة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري من بين التدابير التي اتخذتها أو خططت لها حكومة المستشار أولاف شولتز منذ توليه منصبه في أواخر عام 2021.

وقال وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك، للصحفيين في برلين: "الرسالة السياسية هي أنه عندما أصبحت وزيرًا، بدا تحقيق أهداف المناخ مستحيلًا".

وأضاف "هابيك": "للمرة الأولى، يمكنني القول، إنه من الممكن الحفاظ على الأهداف المناخية، أود القول إننا أعدنا السفينة إلى مسارها، وبالطبع من المهم الآن زيادة السرعة".

وحذرت صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا اليوم الأربعاء، من أنها بحاجة ماسة إلى مزيد من العمال لتلبية الطلب على المنشآت الكهروضوئية في السنوات المقبلة.

المانيا التدابير المناخية مسؤولون ألمان قدمتها

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