الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إدارة بلدية المحلة تفتح أبواب الاستاد للاحتفال.. والجماهير تنتظر على طريق المنصورة

نادي بلدية المحلة
نادي بلدية المحلة

فتح مجلس إدارة نادي بلدبة المحلة الرياضي، بالمحلة الكبري، أبواب استاد كرة القدم أمام الجماهير للاحتفال بالإنجاز الذي حققه الفريق بالصعود للدوري الممتاز، منذ قليل، بعد فوزه علي منافسه دكرنس في عقر داره، وذلك بعد غياب طال لمدة 15 عام، ليعود فريق بلدية المحلة تحت القيادة الفنية لـ أحمد عبدالرؤوف، للدوري الممتاز بعد فوزه على دكرنس بـ 4 أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب دكرنس في الأسبوع الثلاثين والأخير للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني  الممتاز "ب".

بلدية المحلة تصدر المجموعة الثالثة بجدارة برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن طنطا الذي فاز على المنصورة 2-1 وست نقاط عن دكرنس، وفي نفس الوقت اكتفى طنطا ودكرنس بالتأهل لدوري المحترفين مع أبوقير للأسمدة وجمهورية شبين.

وأكد أمير الموجي، عضو الجمعية العمومية، أن جماهير بلدية المحلة، ذهبت إلي مدخل المركز من ناحية محافظة الدقهلية، علي طريق المحلة المنصورة، لإستقبال اللاعبين والجهاز الفني والإدارة ومجلس الإدارة العائدين عقب نهاية المباراة وخطف بطاقة التأهل للعب بين الكبار في الدري الممتاز، وسط سعادة بالغة للجميع.

كما استعدت مديرية امن الغربية، لإستقبال الجماهير بتعزيزات أمنة مشددة لمنع حدوث أي تجاوز وبدأت القوات في التمركز أمام أبواب النادي والذي سيبدأ الاحتفال مع جماهيره وأعضاء الجمعية العمومية بعد قليل، وسط ترحاب من الجميع.

وحسم البلدية الأمور مبكرًا عندما سجل وحيد محسن الهدف الأول في الدقيقة 18، وأضاف عبدالرحمن جمال الهدف الثاني في الدقيقة 24، وقبل أن يطلق الحكم الدولي محمد الحنفي صافرة نهاية الشوط الأول سجل إسلام سمير الهدف الثالث، والشوط الثاني كان هادئا بعد حسم الأمور ونجح وحيد محسن في تسجيل هدفه الثاني، وهدف البلدية الرابع في الدقيقة 61 ليرفع رصيده إلى 12 هدفا هذا الموسم.

ومع نهاية اللقاء، تحول ملعب دكرنس إلى مسرح لاحتفالات الجهاز الفني ولاعبي بلدية المحلة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حرصوا على مساندة الفريق، وقام اللاعبون بحمل مدربهم أحمد عبدالروؤف على الأعناق واستمرت الاحتفالات طوال الطريق من دكرنس إلى مدينة المحلة.

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إدارة بلدية المحلة تفتح أبواب الأستاد للإحتفال والجماهير تنتظر الفريق علي طريق المنصورة الاحتفالات الصعود بالمحلة الكبري اليوم الأربعاء جمعية العمومية طريق المنصورة

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