إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج المواد المخدرة بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لحيازته كمية من المواد المخدرة بمنطقة التجمع.

وكشف قرار الإحالة عن أن المتهم "إيهاب.ع" عاطل، عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة وزنت 800 جرام من مخدر الهيروين، 500 جرام من مخدر الاستروكس.

وبمواجهته أقر بترويجه المواد المخدرة بغرض التربح والكسب غير المشروع.

بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.