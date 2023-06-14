زاخاروفا: علاقاتنا مع الدول العربية مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاربعاء، إن العلاقات الروسية العربية مبتنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضافت “زاخاروفا” في تصريحات نقلتها قناة “العربية”، أن المبادرة الصينية تحترم سيادة بلادنا وعدم تأجيج الصراع، مضيفة ان المبادرة الصينية للحل في اوكرانيا هي الأكثر تماشياً مع النهج الروسي.

ولفتت إلى أن روسيا صاحبة حق وستقضي على الهجوم الأوكراني المضاد، مشيرة الى أن العملية العسكرية في أوكرانيا أطلقت لوقف إراقة الدماء في دونباس على مدى 8 أعوام.