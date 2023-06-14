الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد إحلاله وتجديده.. ديوان عام محافظة دمياط مبنى أخضر ذكي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة وإنشاء النصب التذكاري، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم برئاستها وبحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية.


حيث شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها حتى الآن، وكذلك موقف إنشاء النصب التذكارى للشهداء وإحلال وتطوير سور كورنيش النيل، وكذا تطوير المنطقة المحيطة بالكامل، إلى جانب عرض موقف توصيل المرافق للمبنى وفرش وتجهيز أقسامه.
 

كما بحثت خطة تجهيز مبنى المحافظة ببنية تحتية تتناسب مع مواصفات الأنظمة الحديثة ومنظومة التحول الرقمى والتوسع فى الزراعات بالموقع المحيط والأسطح ليصبح مبنى أخضر وذكى.

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