الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرفة عمليات وتجهيز رأس البر.. ننشر استعدادات محافظة دمياط لعيد الأضحى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وائل عبد السميع مساعد مدير الأمن للشئون المالية وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد استهلت "المحافظ" الجلسة بتكريم المهندسة سمر فاروق عبد الغنى مدير إدارة متابعة المشروعات بهيئة الابنية التعليمية لجهودها المبذولة وتميزها فى مجال عملها ، كما هنات أبناء المحافظة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث اطلعت على خطة المديريات استعدادًا للعيد، موجهة برفع درجة التأهب بكافة الاجهزة، كما أصدرت حزمة من التوجيهات للجهات المختلفة جاء منها بالنسبة لقطاع التموين، فقد أكدت على شن حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، ومتابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق وتعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية بالسلع الأساسية واللحوم، موجهة بتعديل مواعيد عمل المخابز لتوفير الخبز على مدار اليوم ومتابعة إنتاجه بالأوزان والمواصفات المقررة، وكذلك زيادة حصص اسطوانات الغاز، ومتابعة الموقف على مدار اليوم والربط مع غرفة عمليات المحافظة.

وقد وجهت " محافظ دمياط " عدة تعليمات لمديرية الصحة وذلك  بشأن التأكيد على تواجد الأطباء واطقم التمريض بنوبتجياتهم بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، ورفع درجة الاستعدادا القصوى للتعامل مع أى حالات طارئة مع التأكد من توافر الأدوية والمسلمات الطبية ،مؤكدة على مشاركة المديرية مع الحملات التى ستنفذ خلال العيد للتأكد من سلامة المواد الغذائية وتكثيف حملات مكافحة الناموس والبعوض برأس البر ، واطلعت على خطة هيئة الإسعاف لتعزيز المناطق شديدة الذروة والشواطئ و أماكن الصلاة بالسيارات.

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