السيسي: قدرة المصريين على تحمل الأزمات فاقت توقعاتي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سوف يدعم بشكل مباشر كل مصري قادر على تقديم عمل نافع للوطن.

وأكد الرئيس السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون في هذا المنصب، معبراً: "ربنا أراد أن أكون رئيس مصر، ولم أريد أنا ذلك لأنني أعرف حجم المشاكل في مصر".

وتابع:" مكنتش متصور إن المصريين ممكن يستحملوا الأزمات الكثيرة اللي مرينا بها، ولكن المصريين أثبتوا خلال الـ١٠ سنوات الماضية أنهم وطنيين من الدرجة الأولى".