الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 15 عامًا لمتهم قتل شابًا ببورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 15 عامًا لمتهم قتل شابًا وتعرض لإحدى ذويه بأمور خادشة للحياء ببورسعيد.


تعود أحداث الواقعة إلى 19 من شهر يناير عام 2023 بدائرة حي الزهور، والمتهم فيها ويعمل تباعًا، حيث قتل المتهم عمر حامد محمد محمد المجني عليه محمود الدسوقي حسن مصطفي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك علي إثر قيام المتهم بالتعرض بأمور خادشة للحياء لإحدي ذوي المجني عليه فتوجه المجني عليه لمكان تواجد المتهم ونشبت فيما بينهما مشادة كلامية أضحت شجارًا علي إثرها باغته المتهم بضربة بسلاح أبيض مطواة قرن غزال، فأحدث الإصابة التي أودت بحياته.


وثبت من شهادة الشهود والتحريات السرية، أن المتهم قام بقتل المجني عليه علي إثر قيام المتهم بالتعرض بأمور خادشة للحياء لذوي المجني عليه، وعلي إثر مشاجرة حدثت بينهما بعد مشادة كلامية، بواسطة مطواة قرن غزال.

تقرير الطب الشرعي
وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات الطعنية الحيوية المشاهدة بجثة المجني عليه حدثت من جسم صلب ذى حافة حادة وسن مدبب كـ سكين أو مطواة، وحدثت بواسطة المطواة، وأحدثت إصابة بمنطقة الصدر بالناحية اليسري وأخري بالساعد اليسرى.

أحداث الواقعة الإصرار والترصد السجن 15 عاما الطب الشرعي الطب الشرع

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