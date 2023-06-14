اختتام فعاليات دورة الحكام الدولية للكونغ فو بالقاهرة

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو التي أقيمت في القاهرة وذلك لأول مرة في دولة إفريقية خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري بمشاركة 150 حكم ساندا وأساليب من 36 دولة.

وشهد اليوم الختامي لدورة الحكام الدولية تسليم الشهادات على الحكام اللذين اجتازوا الدورة الدولية من جانب المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

وأعرب شريف مصطفى عن سعادته البالغة بنجاح الدورة مؤكدًا أن الجميع في الاتحاد المصري عمل على قدم وساق لظهور الدورة بشكل مميز.

وقال مصطفى إن استضافة مصر للدورة للمرة الأولى في دولة أفريقية هو ما يثبت توجه الدولة والقيادة السياسية التي تشجع على استضافة أي حدث دولي.

من جانبه، قال سو شنغلي، رئيس لجنة الحكام الدولية في الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، إن الدورة أفرزت العديد من الحكام المتميزين مقدما الشكر إلى شريف مصطفى على التنظيم الجيد للدورة وتقديم كل سبل الراحة لجميع الوفود للتركيز التام خلال فعاليات أيام الدورة الدولية للحكام.

وأقيمت دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو في أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى بمشاركة حكام من قارة إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا بمشاركة نحو 150 حكم من مختلف قارات العالم.

وحرصت وزارة الشباب والرياضة بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تنظيم جولة سياحية للحكام، شملت زيارة بعض المعالم الأثرية مثل متحف الحضارة الجديد والأهرامات، وعدد من الأندية الرياضية بمنطقة القاهرة والتي تمارس رياضة الوشو كونغ فو.

وأبدى المتدربين إعجابهم بالحضارة المصرية مؤكدين أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة لأرض الكنانة.

كما نظم الاتحاد المصري للكونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى حفل ختامي في الفندق الذي أقيمت فيه الدورة شهد عدة فقرات ترفيهية منها فرقة فنون شعبية وبعض الأغاني التي تعبر عن التراث المصري.