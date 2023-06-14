"طريق بني سويف - الزعفرانة".. أبرز إنجازات الرئيس خلال 9 سنوات

حظيت محافظة بني سويف، "لؤلؤة الصعيد" خلال الـ 9 سنوات الماضية باهتمام كبير بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

وتستعرض "الدستور" في حلقة يومية أهم تلك المشروعات والتي تم تنفيذها داخل محافظة بني سويف، ومن أهم تلك المشروعات وهو طريق "بني سويف-الزعفرانة"، بوابة المحافظة على البحر الأحمر بعد أن تم افتتاحه، حيث يبلغ طوله 158 كيلومترا، وعرض 23 مترا بواقع 3 حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى بعرض 7 أمتار.

ويمثل الطريق انطلاقة هائلة لربط طرق الجمهورية حيث يربط بنى سويف بساحل البحر الأحمر، ويختصر المسافة من 6 إلى 3 ساعات، ويعتبر بوابة بنى سويف على البحر الأحمر، ويمهد لآفاق استثمارية واعدة في كافة المجالات، حيث بلغت تكلفة المشروع 500 مليون جنيه.

ويعتبر طريق الزعفرانة-بنى سويف طريقا طوليا رابطا من بنى سويف حتى الزعفرانة من أجل عمل محور مرورى عرضى يربط طرق الجمهورية ببعضها، بحيث يبدأ من البحر الأحمر حتى الزعفرانة، ثم بنى سويف التى بها "كوبرى علوى" يربط مع غرب النيل الذى يربط أيضا مع طريق الضبعة الذى يتم العمل به حاليا، وبذلك يكون قد تم ضم طرق الجمهورية بمحور عرضى واحد "بنى سويف - الزعفرانة".

ويربط الطريق بين طريق الجيش الصحراوى الشرقى وطريق السويس الزعفرانة، ويبدأ من نفق بنى سويف على طريق الجيش حتى الزعفرانة الحر على الطريق الساحلى على البحر الأحمر، مرورًا بمنطقة بير عريضة، ما يساهم فى ربط عدة طرق وخلق محاور تنموية بين محافظة بنى سويف والمحافظات الحدودية ويدعم مشروعات التنمية السياحية والصناعية بالمنطقة وجعل المحافظة على الخريطة العالمية للمشروعات التنموية.