بتكلفة 265 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد أعمال الصرف الصحي بمدينة الأمل 

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية بمجمع الأمل السكني بمركز نجع حمادي، لمتابعة بدء أعمال إنشاء شبكات الصرف الصحي، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا وأشرف أنور رئيس مدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

استمع محافظ قنا إلى شرح عن أعمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي والتي تجري بطول 70 كيلو متر بأقطار مختلفة من 250 ملي إلى 1500 ملي، وسيتم الانتهاء من أعمال التنفيذ في فترة أقل من 18 شهرا بتكلفة إجمالية 173 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة صرف صحي أخرى بطول 37 كيلو متر بأقطار مختلفة من 250 ملي إلى 1500 ملي، وسيتم الانتهاء من أعمال التنفيذ في فترة أقل من 12 شهرا بتكلفة إجمالية 92 مليون جنيه.

وقال محافظ قنا إن الأعمال التي تجري بالمدينة تأتي بموجب بروتوكول تعاون بين محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمجمع الأمل السكنى بهو نجع حمادي، وتوصيل مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي للمجمع.

وأضاف الداودي أنه تم الانتهاء من تمهيد الطرق الداخلية للمدينة، وأن كل الشوارع أصبحت جاهزة للبدء في تنفيذ خطوط وشبكات المرافق بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أي أضرار في طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

يذكر أن مدينة الأمل حلم انتظره الكثيرون لأكثر من 20 عاما، والآن أصبح حقيقة على أرض الواقع، من خلال إنشاء مدينة سكنية متميزة، تضم بنية تحتية متطورة، ومؤسسات خدمية على أعلى مستوى، حيث تقع على مساحة 1539 فدانى ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية (تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء).