رئيس الوزراء: 6.7 مليار جنيه تكلفة تطوير المتاحف والمقاصد السياحية بالإسكندرية (فيديو)

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حجم إنفاق الدولة المصرية في مجال التنمية السياحية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وقال، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس السيسي، إن تكلفة تطوير عدد من المتاحف والمقاصد السياحية الموجودة بالإسكندرية والبحيرة بلغ أكثر من 6.7 مليار جنيه.

وتابع أنه جرى افتتاح متحف المجوهرات الملكية، معلنًا أنه مع نهاية الشهر الجاري سيتم الانتهاء من المتحف اليوناني الروماني بعد تطويره، حيث كان هناك توجيه رئاسي مباشر بتطوير المنطقة بالكامل وفي نهاية شهر سبتمبر سنكون انتهينا من هذه المهمة، ويجرى العمل الآن في مشروع ترميم مبنى سراي الحقانية.