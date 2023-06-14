رفع 85 طن مخلفات من شوارع قرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بمداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها وقامت برفع 85 طنا مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم البيئة بالوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل واصل أعمال وحملات النظافة وقام برفع ٢٥ طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

أضاف رئيس المركز والمدينة أن أقسام البيئه التابعة للوحدات المحلية لقري بني محمد سلطان ودمشير كثفت من حملات النظافة وقامت برفع ٦٠ طن مخلفات بدمشير، حيث تم نظافة منطقة أولاد الشيخ ومنطقة الشونية ومداخل عزبة زكريا ومنطقة الشؤون والمدخل الغربي لقرية دمشير ومنطقة المستودع و تم نظافة جبانة دمشير كما تم نظافة ورفع نقاط التجمع وتمشيط طريق مصر أسوان الزراعي امام قريه ماقوسه والبربخ والمحولات بجوار البنزينه وكوم النور وكدوان قبلي وبحري والشوارع بجارحي وعمارات الأوقاف بكدوان والغاز بكدوان وطريق مصر أسوان الزراعي أمام الحواصلية وري المسطحات الخضراء بطريق مصر-أسوان الزراعي أمام عزبه صادق قليني وطريق أبوتلاوي وأبوقرين شرق وغرب ونقلهم بالظهير الصحراوي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمعيشة في بيئة نظيفة.

351490003_2425651747612780_4835335964293585481_n

351493341_2425651467612808_1279426085189605631_n