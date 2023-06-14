مدبولى: الدولة نفذت 6 مجمعات للإنتاج الحيوانى و2 ألبان

عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروعات الدولة المصرية في مجال الإنتاج الحيواني بمحافظة البحيرة.

وقال، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة قامت بتنفيذ أكثر من 6 مجمعات للإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى 2 مجمع إنتاج ألبان بطاقة استيعابية 3 آلاف رأس ماشية لإنتاج 52.5 طن ألبان في اليوم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس السيسي يتابع جميع المشروعات المنفذة بنفسه، فيما وجه الرئيس بالتوسع في جميع مراكز حياة كريمة لما لها من فائدة كبيرة للفلاحين بأقصى قدر ممكن من إنتاج الألبان.