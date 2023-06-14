الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ قنا يتفقد مشروع المفرخ السمكى الصناعى بنجع حمادى

محافظ قنا
محافظ قنا

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المفرخ السمكي الصناعي بنجع حمادى لمتابعة جهود جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في زيادة الثروة السمكية بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

واستمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي من مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية عن مشتملات المفرخ السمكى والذي يضم 31 حوض إنتاج زريعة على مساحة 31 فدانا وينتج من 5 إلى 6 ملايين زريعة سنويًا من أنواع البلطي النيلي والمبروك الفضي ومبروك الحشائش، حيث تم اختيار هذه الأنواع نظرًا لما تتميز به من سرعة النمو والمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل والمسطحات المائية، وبالتالي تسهيل حركة المياه بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

وأكد الداودي أهمية دور المفرخ السمكي في توفير زريعة أسماك مما ينعكس أثره على الاقتصاد والأمن الغذائي نظرًا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

وثمّن المحافظ دور القائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، بما يعزز من إنتاج الأسماك ذات الجودة العالية.

اجتماعا موسعا احتياجات المواطنين احتياجات المواطن احتياجات اشرف الداودي

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