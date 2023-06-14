مسار العائلة المقدسة.. هدية للعالم في مجال السياحة الدينية

تحملت القيادة السياسية الحالية عناء البدء في مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بعد أن ظل حبيس الأدراج لما يقرب من 30 عاما، والذي يمثل نمطا جديدا في مجال السياحة الدينية يجذب السائحين من مختلف دول العالم.

وأكد خبراء السياحة أن منتج العائلة المقدسة قادر على أن يجذب وحده السائحين الذين يتوافدون إلى المقاصد السياحية طوال العالم.

وفي السياق، نستعرض أبرز المعلومات عن مسار العائلة المقدسة وهي كالآتي:

- يمثل 25 نقطة في 8 محافظات “شمال سيناء، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، القاهرة، المنيا، أسيوط”

- تحتوي كل هذه النقاط على مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه أو الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة

- في 2017 اعتمد الفاتيكان مسار العائلة المقدسة بمصر كأحد برامج الحج الفاتيكاني

- افتتاح 10 نقاط من المسار حتى الآن منهم 9 مواقع أثرية وموقع غير أثري

- المشروع يهدف لتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة

- كما تم افتتاح كنيسة سرجيوس الشهيرة بـ "أبى سرجة" عام 2017

في 2021 افتتحت المحطة الأولى والثانية والثالثة من مشروع إعادة إحياء "مسار العائلة المقدسة":

- المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود بمحافظة الغربية

- المنطقة المحيطة بكنيسة العذراء مريم بسخاء بمحافظة كفر الشيخ

- موقع تل بسطا بمحافظة الشرقية

- مايو 2022، افتتحت المحطة الرابعة من المشروع والتي شملت أديرة وادي النطرون بمحافظة البحيرة

- 26 يوليو 2022، افتتحت المحطة الخامسة من المشروع والتي شملت دير جبل الطير بسمالوط بمحافظة المنيا.

- سبتمبر 2022، افتتح مشروع ترميم وتطوير شجرة السيدة العذراء مريم بالمطرية بمحافظة القاهرة والمنطقة المحيطة بها، وهي إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة.

الجدير بالذكر أن تلك الافتتاحات تمت بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية.