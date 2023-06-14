الرئيس السيسى عن محور المحمودية: "أسيبه كده ولا نطوره والدنيا تبقى صعبة شوية"

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير محور المحمودية، قائلًا: "عاوزين نوري الناس كان شكله عامل إزاي، والناس كانت راضية وساكتة".

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب: "يعني نخليه كدة وناكل ولا أشيله وأخليه زي ما أنتم بتشوفوه دلوقتي وتبقى الدنيا صعبة شوية".

وأضاف الرئيس: "أسيب الناس مرمية في الشوارع ونايمة في الصفيح ولا نطور".

وتابع: "اللواء هشام آمنة موجود كان محافظ البحيرة وجه قالي يافندم أنا علشان أشيل الناس اللي موجودة على محور المحمودية في الجزء بتاع البحيرة أنا عاوز 800 مليون جنيه والحكومة وفرت المبلغ وتمت إزالة كل التعديات على المحور".