ضبط 852 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على مواصلة شن الحملات واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله، وضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يوميًا.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى العمل على إحكام السيطرة على الأسواق والتصدي للاحتكار بكافة الطرق الممكنة، وتوجيه ضربات قوية ومتلاحقة لضعاف النفوس من بعض التجار الذين يتاجرون بحقوق المواطنين.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء لشن حملات مفاجئة ودورية على المخابز والمستودعات والأسواق ومنافذ البيع المختلفة؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة ومطابقتها للمواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار.

وأوضح أنه تم شن عدة حملات مفاجئة بالتنسيق بين مديرية التموين بأسيوط بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ومباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(مديرية الطب البيطري ، الصحة ، ....) وإدارات التموين بديروط والقوصية ومنفلوط وغيرها وبالاشتراك مع مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٨٥٢ طن قمح محلي داخل مخازن بناحية مركز ديروط والقوصية ومنفلوط وذلك بقصد حجبها عن التوريد للمطاحن الحكوميه وبيعها بالسوق السوداء بالإضافة إلى تحرير مخالفات تموينية من بينها ١٢ محضر جنحة بيع سجائر بازيد من السعر الرسمي ، ٦٥ تقرير إثبات حاله لوجود نقص وزن من ١٠جم : ١٩جم في الرغيف الواحد ، و٥٢ تقرير إثبات حاله لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، و٤٩ تقرير إثبات حاله لعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن الخاصة بالمخبز ، وعدد ٢٠ تقرير إثبات حاله لعدم وجود لوحة اعلانيه خاصه بالمخبز ، و14 تقرير إثبات حاله لعدم إعطاء المواطن بون صرف الخبز وعدم احتفاظ المخبز بسجل الزيارات الخاص بالمخبز وعدم الاحتفاظ بميزان حساس ، و11 تقرير إثبات حاله لتوقف المخبز عن الانتاج وغلق المخابز في أوقات العمل الرسمية والتصرف في شكائر الدقيق المدعم فضلاً عن تحرير جنحة غش تجاري ضد أحد المخابز لإستخدامه ملح سياحات في العجن ، وتحرير جنحة عدم اعلان عن المقررات التموينية لاحد التجار لافتاً إلى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الاجراءات القانونية تجاه المخالفين مؤكداً على استمرار الحملات للتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين.

يذكر أن اللواء عصام سعد قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالقمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

IMG-20230614-WA0076

IMG-20230614-WA0078

IMG-20230614-WA0072

IMG-20230614-WA0074

IMG-20230614-WA0073

IMG-20230614-WA0075

IMG-20230614-WA0069

IMG-20230614-WA0071