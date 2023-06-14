وزير الري يلتقي وزير تنمية المياه والصرف الصحي بدولة زامبيا

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، مايك مبوشا، وزير تنمية المياه والصرف الصحي بدولة زامبيا.

وأعرب الدكتور سويلم عن رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر و زامبيا لتحسين عملية إدارة المياه والتى تنعكس إيجابيا على حياة المواطنين فى زامبيا.

وأكد أهمية مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي، والتى تركز على القارة الإفريقية فى المقام الأول، سواء من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بالدول الإفريقية أو من خلال التدريب وبناء القدرات للمتخصصين من الأشقاء الأفارقة فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية.



ومن جهته، أعرب مايك مبوشا عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء الوزراء الأفارقة، مشيرا لما تواجهه بلاده من تحديات عديدة فى مجال المياه، وتطلعه لتحقيق المزيد من التعاون بين الدول الإفريقية في المستقبل، مؤكدا ضرورة التعامل السريع مع ملف التغيرات المناخية والتي تؤثر على قطاع المياه بالقارة الإفريقية.