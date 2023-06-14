الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: 1.6 مليار جنيه تكلفة التطوير الشامل بجامعة دمنهور

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جامعة دمنهور شهدت تطويرًا شاملًا باستثمارات أكثر من 1.6 مليار جنيه تم صرفها على تطوير كل مباني الجامعة، وإنشاء كليات جديدة وإدخال كل التقنيات الحديثة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب، الأربعاء: "أيضًا جار تنفيذ جامعة سنجور في مدينة برج العرب وقريبًا سيتم الانتهاء منها".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن برج العرب أصبحت مركزًا تعليميًا على مستوى العالم، مضيفًا: "عندنا الجامعة المصرية اليابانية، الجامعة التكنولوجية، جامعة سنجور، والمدينة التعليمية" مؤكدًا أننا لدينا الآن زخم من الجامعات التي تجعل المدينة نقطة جذب في هذه المنطقة.

وتابع: "المدينة العلمية لجامعة الإسكندرية في منطقة أبيس على 495 فدانًا بيتعمل فيها جامعة الإسكندرية الأهلية والدولية، ويُنقل فيها بعض الكليات التي كانت متناثرة في الإسكندرية، علشان كله يكون في مكان ومجمع واحد".

جامعة دمنهور تطوير جامعة دمنهور الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر الوطنى للشباب فعاليات المؤتمر الوطني للشباب

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