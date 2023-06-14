مدبولى: 1.6 مليار جنيه تكلفة التطوير الشامل بجامعة دمنهور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جامعة دمنهور شهدت تطويرًا شاملًا باستثمارات أكثر من 1.6 مليار جنيه تم صرفها على تطوير كل مباني الجامعة، وإنشاء كليات جديدة وإدخال كل التقنيات الحديثة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب، الأربعاء: "أيضًا جار تنفيذ جامعة سنجور في مدينة برج العرب وقريبًا سيتم الانتهاء منها".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن برج العرب أصبحت مركزًا تعليميًا على مستوى العالم، مضيفًا: "عندنا الجامعة المصرية اليابانية، الجامعة التكنولوجية، جامعة سنجور، والمدينة التعليمية" مؤكدًا أننا لدينا الآن زخم من الجامعات التي تجعل المدينة نقطة جذب في هذه المنطقة.

وتابع: "المدينة العلمية لجامعة الإسكندرية في منطقة أبيس على 495 فدانًا بيتعمل فيها جامعة الإسكندرية الأهلية والدولية، ويُنقل فيها بعض الكليات التي كانت متناثرة في الإسكندرية، علشان كله يكون في مكان ومجمع واحد".