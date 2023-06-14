الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد سلامة فى المؤتمر الوطنى للشباب: ثورة 30 يونيو غيّرت فى البشر والحجر

المؤتمر الوطني للشباب
المؤتمر الوطني للشباب

روى أحمد سلامة، معلق صوتي ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة نجاحه، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية. 

وقال سلامة إنه عقب التخرج التحق بالعمل خارج البلاد لمدة 12 عامًا وعاد إلى مصر في عام 2011 خلال أحداث 25 يناير، وعقب ثورة 30 يونيو فُتِحت له كل الأبواب.

وأضاف أن التغيير بعد ثورة 30 يونيو لم يكن في البنية التحتية للإنشاءات فقط، بل لكل المواطنين في الشخصية وحدث إعجاز للدولة وما زالت متماسكة. 

وأكد أنه عندما عاد إلى أرض الوطن وجد جميع زملائه فتحت لهم الأبواب ووجدوا فرص عمل، وذلك جعله متحمسًا ليطرق الأبواب وحقق النجاح، مضيفًا أن الدولة حققت الإنجاز الكبير في التوقيت المناسب، في الوقت الذي يسير فيه العالم علي صفيح ساخن من الأحداث والأزمات. 

12 عاما 25 يناير ئيس عبد الفتاح السيسي البنية التحتية التواصل الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم

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