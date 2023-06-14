الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة 33 لاعبا ولاعبة.. 5 دول تشارك فى بطولة إفريقيا للبوتشا بمصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تنطلق بطولة إفريقيا للبوتشا، التي تنظمها مصر في الفترة من2-8 يوليو، تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتأكد مشاركة 5 دول في بطولة إفريقيا للبوتشا، على رأسها مصر المستضيف والمغرب، تونس، جنوب إفريقيا، الكاميرون، بإجمالي 33 لاعبا ولاعبة.

ويشارك منتخب مصر بـ10 لاعبين، بينما تشارك جنوب إفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، وتونس 6 لاعبين، والكاميرون بـ3 لاعبين.
يذكر أن مصر نجحت في استضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر إقامتها في الفترة من 2-8 يوليو  بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد الرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتعد هذه البطولة مؤهلة إلي أوليمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

وزير الرياضة يعتمد الدفعة الثانية من دعم اندية ذوي الاعاقة 
اعتمد الدكتور أشرف صبحي الدفعة الثانية من دعم الأندية الممارسة للرياضات البارالمبية في جمهورية مصر العربية للموسم الرياضي 2022 /2023 بمبلغ مليون جنيه؛ ليصل إجمالي دعم الدفعتين إلى مليوني جنيه، وتولت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي بتوزيع مبالغ الدعم على الاتحادات المدرج بها القسم البارالمبي واستفاد من الدعم الأندية المقيدة باللجنة للموسم الرياضي 2022 /2023، بالاضافة إلى الأندية المقيدة  بعدد 10 اتحادات رياضية هى التنس، الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، الاتحاد المصري للشلل الدماغي، الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، الدراجات، الريشة الطائرة، الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، التايكوندو، الترايثلون، تنس الطاولة ، على أن يتولى كل اتحاد إصدار الشيكات للأندية، وأفاد الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة  البارالمبية بأن اللجنة قد حددت معايير صرف الدعم للأندية طبقا لعدد اللاعبين المسجلين، طبقا للمشاركات الفعلية مع مراعاة المحافظات النائية، وأشاد بدعم الوزارة للأنشطة البارالمبية حيث وصل دعم أندية ذوي الإعاقة مليوني جنيه، بالإضافة إلى دعم خاص لدوري كرة القدم للصم وصل إلى مبلغ مليون 300 ألف جنيه مما يساعد على توسيع قاعدة الممارسة.

الاتحاد الدولى الرياضات اولمبياد باريس 2024 بصالة حسن مصطفي بطولة افريقيا

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