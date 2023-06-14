الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران: رجال المراقبة الجوية استطاعوا إدارة الحركة بكل حرفية ومهارة

وزير الطيران
وزير الطيران

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، في رسالة نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الطيران المدني، إن رجال المراقبة الجوية استطاعوا إدارة الحركة الجوية بكل حرفية ومهارة والتغلب على الصعوبات من خلال التنسيق الجيد مع جميع الجهات، وإدارة حركة الطائرات بكل دقة وانسيابية وفقًا للتوقيتات المحددة لها دون أي تأخيرات.

وأضاف وزير الطيران، قائلًا: "هذا وإن دل فإنما يدل على مدى الاحترافية والتفوق لضباط المراقبة الجوية الذين يقومون بتنسيق وإدارة الحركة الجوية على مدار الساعة في المجال الجوي المصري".

وقدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الشكر لرجال المراقبة الجوية بجميع مستوياتهم، تقديرًا لأدائهم المشرف في إدارة الحركة الجوية مساء يوم السبت الماضي الموافق 10 يونيو، بكل حرفية والتغلب على الصعوبات.

محمد عباس محمد عباس حلمي وزير الطيران وزير الطيران المدني المراقبة الجوية وزير الطيران المجال الجوي

الأكثر قراءة

مَنْ زار قاتل "نيرة أشرف" فى محبسه قبل تنفيذ الإعدام؟

أسباب عدم بث تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف" على الهواء

أسرة قاتل نيرة أشرف تستعد لمراسم دفنه فى مقابر العائلة

5 أشخاص حضروا جلسة إعدام قاتل نيرة أشرف

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

الرئيس السيسى: "اطمنوا إحنا مسيطرين على الأمور وحالنا هيبقى أحسن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى