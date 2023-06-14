التعليم العالي خلال 9 سنوات: إنشاء 8 أفرع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإنشاء جامعات دولية جديدة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًّا ذات التصنيف الدولي المُتميز، لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتحسين جودة التعليم العالي، وتوفير تعليم عالمي على أرض مصر، وتوفير نفقات الابتعاث وجذب الوافدين من خارج مصر.

وتم إنشاء 8 فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأت الدراسة بها منذ العام الدراسي (2020-2021)، وتستضيفها 4 مؤسسات دولية، وتشمل: مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرعي جامعة الأمير إدوارد، وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، وجامعة نوفا البرتغالية ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي

تستضيف فرعًا لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، كما تم إنشاء والبدء بالدراسة في الجامعة الالمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن البرامج الدراسية المميزة بهذه الجامعات هي:

فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد

1-برنامج ريادة الأعمال.

2- برنامج هندسة التصميم المستدامة.

3- برنامج الرياضيات وعلوم الحاسب.

فرع جامعة كوفنترى

1- برنامج الإعلام الرقمي.

2- برنامج التصميم الجرافيكى

3- برنامج العمارة الداخلية والتصميم.

4- برنامج الهندسة الميكانيكية .

5- برنامج الهندسة الكهربية والالكترونية.

6- برنامج علوم الحاسب.

7- برنامج الهندسة المدنية.

8- برنامج الحوسبة

9- برنامج القرصنة الأخلاقية والأمن السيبرانى

فرع جامعة هيرتفورد شاير

أولا: كلية العلوم الطبية وعلوم الحياة وتشتمل على البرامج الآتية:-

1- برنامج العلوم الصيدلية.

2- برنامج الصيدلة M Pharm

ثانيا : كلية هيرتفورد شاير لإدارة الأعمال وتشتمل على البرامج الآتية:-

1- برنامج المحاسبة والتمويل.

2- برنامج إدارة تكنولوجيا المعلومات للأعمال.

3- برنامج إدارة الأعمال.

4- برنامج التسويق باستخدام التواصل الرقمي.

ثالثا : كلية الهندسة وعلوم الحاسوب وتشمل على البرامج الآتية:-

1- برنامج علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي

2-برنامج الهندسة المدنية.

3- برنامج الهندسة الميكانيكية و الميكاترونيكس.

رابعا : كلية العلوم الانسانية وتشتمل على :

1- برنامج الأعلام .

خامسا : كلية الصحة والعمل الاجتماعة وتشمل على :

1- برنامج العلاج الطبيعي.

سادسا : كلية الفنون الابتكارية وتشمل على البرامج الآتية:

1-برنامج التصميم الرقمي.

2-برنامج العمارة الداخلية والتصميم.

جامعة لندن

تقدم جامعة لندن من خلال فرعها الذي تستضيفه المؤسسة الجامعية وتحت الإشراف الأكاديمي من خلال كلياتها ومؤسساتها البرامج التالية:

1. السنة التمهيدية تقدمها جامعة لندن.

برنامج الدرجات.

كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية:

1. بكالوريوس الاقتصاد والتمويل.

2. بكالوريوس المحاسبة والتمويل.

3. بكالوريوس الاقتصاد والإدارة.

4. بكالوريوس الأعمال والإدارة.

5. بكالوريوس البنوك والتمويل

6. بكالوريوس الاقتصاد.

7. بكالوريوس علوم البيانات وتحليلات الأعمال.

8. بكالوريوس السياسة والعلاقات الدولية.

9. بكالوريوس الاقتصاد والسياسة.

10. بكالوريوس الرياضيات والاقتصاد.

11. بكالوريوس التنمية والاقتصاد.

12. بكالوريوس التنمية الدولية.

كلية جولد سميث، جامعة لندن:

1. بكالوريوس علوم الحاسبات.

2. بكالوريوس علوم الحاسبات (تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي).

3. بكالوريوس علوم الحاسبات (تطوير الويب والهاتف المحمول).

4. بكالوريوس علوم الحاسبات (الحوسبة المادية وإنترنت الأشياء).

5. بكالوريوس علوم الحاسبات (تطوير الألعاب).

6. بكالوريوس علوم الحاسبات (الواقع الافتراضي).

7. بكالوريوس علوم الحاسبات (تجربة المستخدم).

كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، كلية بيركبيك بجامعة لندن، الكلية الملكية في لندن، كلية الملكة ماري بجامعة لندن، كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، كلية لندن الجامعية.

2. الليسانس في القانون.

3. بكالوريوس علم النفس.

كلية الملكة ماري بجامعة لندن، كلية لندن الجامعية

4. الدراسات العليا في القانون (دبلوم، ماجستير، دكتوراه).

يشتمل فرع جامعة وسط لانكشاير على البرامج الآتية:

1. برنامج الهندسة الميكانيكية.

2. برنامج هندسة السيارات الرياضية

3. برنامج الميكاترونيكس والأجهزة الذكية

4.برنامج الهندسة باستخدام الحاسوب

5. برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

6. برنامج هندسة الطاقة.

7. برنامج هندسة الطيران

8. برنامج هندسة الفضاء وإعداد الطيارين.

9. برنامج هندسة الإلكترونيات.

10. برنامج هندسة التصنيع.