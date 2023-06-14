نقل حجاج الصحة والداخلية والتضامن على متن 17 رحلة جوية للأراضي المقدسة

كشفت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسير 17 رحة جوية على مدار اليوم الأربعاء بواقع 8 رحلات طيران تقلع من مطار القاهرة متوجهة إلى جدة، و6 رحلات إلى المدينة المنورة، بينما تقلع من 3 رحلات من مطار برج العرب الدولي إلى المدينة المنورة، لنقل بعثات وزارات الداخلية والصحة والتضامن وحجاج قرعة البحيرة والإسكندرية ووالترانزيت والسياحة، وحجاج دولة فلسطين وتأشيرات العمل إلى الأراضي المقدسة.

وكانت قد كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة حركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة الصادرة حتى اليوم 5312.43 حاجا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي الوصول لليوم قد بلغ 27808 حاجان وصل منهم 22775 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 92 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 58 رحلة تقل 2276 حاجا، واستقبل مركز حجاج البر 92 رحلة تقل 2757 حاجا.

وبالنسبة لعمليات المغادرة، فقد أوضحت الإحصائية أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 378698 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 152500 حاجاً من جنسيات مختلفة، وأن نسبة أشغال السكن بالمدينة المنورة بلغت 51%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 21891 حاجا.