مايا مرسي تبحث مع سفير سنغافورة في مصر سبل التعاون

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة السفير دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة في مصر ، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى ملف تمكين المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تبادل الخبرات والتجارب بين دول العالم فيما يتعلق بملف تمكين المرأة يساهم فى تعزيز تلك الجهود، معبرة عن تطلعها لتبادل الخبرات والتجارب مع سنغافورة في هذا الملف الهام.

واستعرضت مرسي جهود مصر في مجال تمكين المرأة والفتاة في كافة القطاعات، مشيرة إلى وصول المرأة إلى العديد من المواقع القيادية، ووصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى ٢٨٪؜، كما تحدثت عن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات "دوى يا نورة" الذي أطلقه المجلس ويحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، ويستهدف بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، مؤكدة اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة بهدف ضمان إحداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل.

وأكد السفير دومينيك جوه أن سنغافورة لديها ميثاق للمرأة يدعو إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل داخل الأسرة، وقد صدر عام 1961، مشيراً إلى أن سنغافورة تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل ومنحها حقوق متساوية مع الرجل في كل المجالات، كما تعمل على تغيير الصورة النمطية حول أدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة، مشيراً إلى أن التعليم كان له دور في أن الأجيال الجديدة أصبحت أكثر وعياً وإدراكاً بأهمية المشاركة المتساوية بين الطرفين داخل الأسرة.