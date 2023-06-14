النيابة عن القصاص لنيرة أشرف: "كذلك نفعل فى الظالمين"

عقب تنفيذ حكم الإعدام، صباح اليوم الأربعاء، بحق المتهم محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة، نستعرض مطالب النيابة العامة التي أوجبت القصاص من المتهم.

النيابة تطلب القصاص العادل

كانت النيابة العامة وقت جلسات محاكمة المتهم محمد عادل أذاعت فيديو عن مرافعتها أمام المستشار بهاء الدين المري، رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة، طالبت فيه بالقصاص من المجرمين لتعزية الأهالي وكل من تأثر بالواقعة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول نفسه إتيان ذلك الفعل.

- حكم رادع

وجاءت المرافعة كالتالي: "عزاؤنا في القصاص تكفينا.. ليعلم الكافة.. أنا كذلك نفعل في الظالمين"، ويا قضاة الحق والعدل إذا ثبت في يقينكم كما ثبت في يقين النيابة من وقائع الدعوى، فننتظر منكم حكمًا رادعًا نلتمس فيه ما هو أبعد من القصاص نرمي به إلى ضبط المجتمع وصونه من هذا الطوفان الجديد والخطر المستحدث".

- حكم الدين والقانون

وتابعت في مرافعتها : "ندعوكم أن يطمئن وجدانكم أن حكمكم في هذه الدعوى هو بناء في هذا المجتمع بناء قوامه أن الجاني مستحق لقصاص عاطل بحكم الدين والقانون وكل الأعراف، والحق نقول إن أحدا يستحق ظرفًا مخففا في هذا الدعوى فإن المجتمع أولى بهذا الظرف المخفف، وهو أن يقتل هذا الجاني في أسرع وقت لترد ثقة المجتمع إليه وتطمئن نفوس الناس وينضبط سلوكهم حتى لا تقع تلك الوقائع مرة أخرى، وذلك بأشد عقوبة على المتهم وهو الإعدام جزاءً لما اقترفت يداه".

- تنفيذ الإعدام

وشهد سجن جمصة، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، محمد عادل، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم وتأييد الإعدام.