طبيبة تشكر الرئيس السيسى: "توجيهاتك بتوفير الحقن الغالية أنقذت مرضى من الموت"

وجهت الدكتورة أمل مختار، طبيبة باطنة بمستشفى رشيد العام وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إتاحة التحالف الوطني الذي ضم كل المخلصين لمصر دون النظر لأي حزب أو تعصب.

وقالت مختار خلال كلمتها أثناء لقاء الرئيس السيسي مع أهالي قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء: "أنا بعتبرك زعيم مش رئيس، الزعيم عبدالفتاح السيسي" ليرد الرئيس عليها قائلًا: "أنا أخوكم".

وأضافت: "بشكرك جدًا يا ريس على المبادرات الكثيرة اللي اتعملت، وبصفتي طبيبة بشكرك على الأدوية الغالية جدًا التي توفرت للشعب المصري".

وتابعت: "كان في حقن تُباع في السوق السوداء بـ50 ألف جنيه، كان مرضى بين الحياة والموت وبفضل الله خفوا بسبب رعايتك لهم".