الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طبيبة تشكر الرئيس السيسى: "توجيهاتك بتوفير الحقن الغالية أنقذت مرضى من الموت"

جريدة الدستور

وجهت الدكتورة أمل مختار، طبيبة باطنة بمستشفى رشيد العام وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إتاحة التحالف الوطني الذي ضم كل المخلصين لمصر دون النظر لأي حزب أو تعصب.

وقالت مختار خلال كلمتها أثناء لقاء الرئيس السيسي مع أهالي قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء: "أنا بعتبرك زعيم مش رئيس، الزعيم عبدالفتاح السيسي" ليرد الرئيس عليها قائلًا: "أنا أخوكم".

وأضافت: "بشكرك جدًا يا ريس على المبادرات الكثيرة اللي اتعملت، وبصفتي طبيبة بشكرك على الأدوية الغالية جدًا التي توفرت للشعب المصري".

وتابعت: "كان في حقن تُباع في السوق السوداء بـ50 ألف جنيه، كان مرضى بين الحياة والموت وبفضل الله خفوا بسبب رعايتك لهم".

الرئيس السيسي أهالي قرية الأبعادية قرية الابعادية البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

مَنْ زار قاتل "نيرة أشرف" فى محبسه قبل تنفيذ الإعدام؟

الرئيس السيسى: "اطمنوا إحنا مسيطرين على الأمور وحالنا هيبقى أحسن"

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرية الأبعادية فى البحيرة

أسرة قاتل نيرة أشرف تستعد لمراسم دفنه فى مقابر العائلة

تقديم الخدمات الطبية لـ39 ألف مواطن لغير القادرين خلال مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى