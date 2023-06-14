فى يومه العالمى.. تعرف على أشهر المبادرات التى تحث المواطنين على التبرع بالدم

يعد اليوم العالمي للتبرع بالدم 14 يونيو، فعالية سنوية يحتفلون خلالها بالمتبرعين الذين تطوعوا دون مقابل بدماءهم كهدية ممنوحة لإنقاذ أرواح آخرين.

ويعتبر التبرع بالدم من أكثر القضايا التي تشغل بال المسئولين بالمستشفيات، وذلك لما تحتاجه من كميات من الدم لإنقاذ أرواح كثيرين يترددون على المستشفى يوميا لإجراء جراحات، ما يدفع العديد من الأشخاص لتشين مبادرات تحث المواطنين على التبرع بالدم.

مبادرات للتبرع بالدم:

تهتم المبادرات بتقديم التوعية تجاه التبرع بالدم لضمان توفير ما تحتاجه المستشفيات الحكومية من دماء بفصائلها المختلفة، كما هناك العديد من الذين يهدفون لتوفير عدد كبير من المتبرعين، وتشمل هذه المبادرات محافظات مصر، ونقدم لكم خلال هذه السطور أبرزها.

طلاب صيدلة كفر الشيخ:

نظم الاتحاد المصري لطلاب كلية صيدلة بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع بنك الدم، حملة للتبرع، تحت عنوان "أنا متبرع مصري..أنا متبرع بالدم"، تهدف لرفع الوعي بأهمية التبرع بالدم، للقدرة على سد الاحتياج وتعويض النقص بالدم الذي يعاني منه بعض المستشفيات، وتمكنت الحملة من توعية ما يقرب من1500 شخص خلال عام 2022، إضافة لإجراء فحوصات على المتبرعين، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

مبادرة شباب الشرقية:

مبادرة دشنها مجموعة من أبناء محافظة الشرقية، بدأت حين أُصيب أحد الشباب الأحداث التي اندلعت عقب ثورة 25 يناير، وكان بحاجة إلى نقل الدم، وبعد رحلة بحث طويلة عن متبرع قرر الاهالي حل تلك الأزمة بتدشين مبادرة تبرع بالدم تحسبًا لأي حدث.

مبادرة جامعة سوهاج:

وعمل مكتب الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag) أيضًا على تنظيم مبادرة تحت شعار "انا متبرع مصري دائم "، حيث قاموا بعمل حملات توعوية للتبرع بالدم بمقر الجامعة الجديد ونادي سوهاج الرياضي بهدف نشر ثقافة التبرع بين الطلاب، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية التي تدعم استمرارية حملات التبرع لبنك الدم.

مبادرة دماؤنا حياة:

مبادرة أطلقها أهالي مدينة سفاجا العام الماضي للتبرع بالدم، حيث نظمها مركز خدمة المواطنين المطور بتموين سفاجا، بالتنسيق مع برلمان الشباب واعضاء نادي التطوع خلال عام 2022.