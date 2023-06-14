محافظ الدقهلية يناقش المراحل النهائية من أعمال المرافق والطرق بقرى شربين

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور محمد فرجاني، والدكتور ناصر هاشم، المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء المسؤولين عن متابعة "حياة كريمة" بالدقهلية، حيث تناول الاجتماع استعراض ومناقشة المراحل النهائية للتشطيبات وتنفيذ أعمال المرافق والطرق الخارجية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز شربين.

وناقش مختار، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ النهائية للأعمال في كل القطاعات، ووجّه مختار بسرعة الانتهاء من كل التشطيبات النهائية لأعمال المرافق والطرق الخارجية، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الفرش وتسكين العاملين بكل المجمعات الخدمية لدخولها الخدمة لتحقيق استفادة المواطنين من منشآت مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز شربين.

ووجّه مختار، سرعة تلافي جميع ملاحظات دار الهندسة بشأن التنفيذ لجميع المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتشطيبات النهائية واستكمالها تماما قبل 30 يونيو الجاري.

كما أكد مختار، أهمية استعدادات الاجهزة التنفيذية للبدء في أعمال المرحلة الثانية لمشروعات "حياة كريمة" بعدد 5 مراكز بنطاق المحافظة والتي من المتوقع لها البدء في يوليو المقبل، حيث يتم البدء في أعمال التصميمات لمشروعات المياه والصرف الصحي في مراكز (بلقاس - أجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة) والتي تشملها المرحلة الثانية من المبادرة.

ووجّه مختار، بالتنسيق الكامل بين كل الجهات والشركات المنفذة للمشروعات لتذليل العقبات التي تواجه الانتهاء من أعمال التنفيذ المتبقية بقرى شربين تمهيدًا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.

وأكد مختار، ضرورة الاستفادة من مبادرة "حياة كريمة" بشربين، وتطبيقها على مراكز المرحلة الثانية لتلافي أي مشاكل أو معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتى تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.

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