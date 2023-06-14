"الدستور" تكشف تفاصيل مشروع "مدحت صالح والكبار" بالأوبرا

اتفق الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، مع الفنان الكبير مدحت صالح، على إطلاق مشروع فني وموسيقي جديد وفريد من نوعه، يحمل اسم "مدحت والكبار" يتم تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا خلال شهر يوليو المقبل، ويضم المشروع عدة حفلات غنائية يحييها مدحت وتقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.

التفاصيل الكاملة لمشروع "مدحت والكبار" بالأوبرا

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور"، أن رئيس الأوبرا عقد عدة جلسات مع مدحت صالح، خلال الأيام الماضية للوقوف على التفاصيل النهائية للمشروع، وتم وضع أسس وترتيبات مميزة، ومن المفترض أن تتنقل الحفلات بين مسارح الأوبرا بمختلف المحافظات، خاصة أنه يُقام في إطار الحفاظ على الموروث الغنائي وفنون الموسيقى الجادة بكل أشكالها، على أن يقوم مدحت بالغناء لعدد من الموسيقيين والملحنين المؤثرين في مصر والوطن العربي تحت عنوان "مدحت والكبار"، ويضم المشروع جانبًا كبيرًا من إسهامات مدحت صالح الفنية من خلال تقديمه باقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، وبذلك يسجل المشروع أحد أهم الأحداث الفنية والإبداعية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية لمخاطبة وجدان الجمهور، من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

مدحت صالح : فخور بالأحداث الفنية العريقة التي تتحدث بلسان مصر أمام العالم

وكان مدحت صالح أكد في تصريحات خاصة لـ "الدستور" من قبل، أنه يقوم بواجبه في نقل التراث للأجيال الجديدة، وهى مسئولية يحملها جميع الفنانين الصادقين، من أجل الارتقاء بمستوى الأغنية، ومحاربة الفساد الغنائي، مشيدا بدور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، التى تسعى دائما جاهدة للتطوير، ومسئولي دار الأوبرا المصرية، واستمرار الأحداث الفنية العريقة التى تتحدث بلسان مصر أمام العالم، مؤكدًا أن جميع الحفلات الأوبرالية، تجعل المطرب يشعر بإحساس مختلف، لأن جمهوره يتفاعل مع الغناء الهادف الجاد، ويحب استعادة الذكريات مع مطربيه المفضلين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المشروع فى مؤتمر صحفي كبير، يتم انعقاده بدار الأوبرا المصرية خلال الأسبوع المقبل، بحضور الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والنجم مدحت صالح.