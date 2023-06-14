الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يسلم جوازات السفر وملابس الإحرام لـ180 فائزًا بقرعة الحج للجمعيات الأهلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وزع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، 180 جوازا على حجاج القرعة، وملابس الإحرام، وتذكرة السفر، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، ومصطفى صبري وأيمن عب العزيز ومسعد عبدالحفيظ.

وقدَّم محافظ كفر الشيخ، خالص تهنئته القلبية للحجاج، مشيراً إلى حرصه الدائم على مشاركة الحجيج هذه الفرحة، وطالبهم بالالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية التى تقرها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، موضحاً أنهم سيكونون سفراء لبلدهم طوال الفترة التي يقضونها بالأراضي المقدسة حتى عودتهم مرة أخرى إلى أرض الوطن بسلامة الله.

وأكد محافظ كفر الشيخ، توفير كل ما يلزم الحجاج من رعاية لأداء مناسكهم في يسر، مشدداً على مرافقي البعثة، مساعدة الحجاج على الوجه الأكمل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، لافتاً إلى أنه سيتابع بنفسه تحركات البعثة، لتذليل أي عقبات قد تواجههم، مطالبا حجاج بيت الله الحرام بالدعاء لمصرنا الغالية، بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء.

ووجه محافظ كفر الشيخ، عدداً من الرسائل لحجاج بيت الله الحرام، أكد فيها أن مشقة الرحلة والمناسك لا تقارن أبداً بالمكانة والثواب العظيم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وعليهم بالتحرك من خلال المشرفين، وانتظام تلقى العلاج لمن يعانون من بعض الأمراض البسيطة، بسبب اختلاف المناخ بين القطرين، وكذلك انتظام تناول الطعام والشراب حفاظاً على صحتهم، والتعرف جيداً على تفاصيل ومناسك وآداب ومحظورات الحج، لضمان أداء المناسك بشكل سليم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الكروت التعريفية وإسورة اليد ذات البيانات التوضيحية للحاج، داعيا المولى العلي القدير أن يكون حجاً متقبلاً وسعياً مشكورا.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن حصة المحافظة هذا العام من حجاج الجمعيات الأهلية 180 حاجاً وحاجةً، منهم 107 سيدات، و77 رجلا، بالإضافة إلى 3 مشرفين تم اختيارهم وفقاً للاختبارات التي أجرتها المؤسسة القومية لموسم حج هذا العام، لافتةً إلى أنه قد تقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام 800 مواطن، وتم تلقى الطلبات خلال الفترة من 7 إلى 20 مارس 2023، وتم إجراء القرعة الإلكترونية بالعاصمة الإدارية يوم 6 أبريل الماضي، وفاز في القرعة 180 متقدما، مضيفاً أن سفر الحجاج سيكون يوم الاثنين الموافق 19 و20 يونيو الجاري، على أن تكون العودة يوم 13 من شهر يوليو المقبل.

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